LIVE | Italië versoepelt lockdown, Burgemeester na illegale party: ‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

Het aantal nieuwe sterfgevallen lijkt wereldwijd te dalen of verloopt langzamer, onder meer in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In Nederland gaan vanaf vandaag de winkels van optiekketens EyeWish en Pearle weer volledig open. En volgens Donald Trump hebben de Verenigde Staten eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus, iets wat echter onzeker is volgens een van zijn belangrijkste adviseurs dr. Fauci. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen.