LIVE | Jongeren zorgboerderij worstelen met dodelijke schietpartij: ‘Mam, er loopt een man met een pistool!’

LiveblogFleur (20) overleefde ternauwernood de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en zag hoe naar beste vriendin Nathalie (34) werd vermoord. Vandaag sprak ze in de rechtbank. John S. staat daar terecht voor drie moorden, waarvan twee op de zorgboerderij en een in Vlissingen, en twee pogingen daartoe. Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.

Fleur zag hoe S. op 6 mei 2022 het wapen tegen het hoofd van Nathalie zette. ,,Ik dacht eerst dat het een stomme grap was.’’ Het volgende moment werd ze zelf in haar nek geschoten. Op het moment dat ze weer bijkwam, kroop ze achter een bankje. ,,Er was een moment dat ik dacht dat ik dood zou gaan.’’ Het besef dat haar beste vriendin, met wie ze altijd voor de pony's zorgde, niet meer leefde, maakte het voor haar ondraaglijk. ,,Wij begrepen elkaar zo goed. Ik mis haar zo verschrikkelijk.’’

Kogelwerend vest

De andere overlevende van de schietpartij, Roan (13), spreekt John S. via een videoboodschap toe. ,,Ik had veel pijn, deed alsof ik dood was, zodat je niet nog een keer zou schieten.’’ Hij lijdt nog elke dag onder de schietpartij. ,,Het liefst draag ik een kogelwerend vest. Je hebt mijn leven verpest.’’

Een cliënte, Nienke, zag hoe Ann-Sofie (16) werd doodgeschoten. ,,Ik was in de kantine en hoorde schoten. Ik dacht dat het vuurwerk was. Tot Ann-Sofie voor mijn ogen werd neergeschoten. Ze zakte door haar benen en ik zag bloed bij haar hoofd. Ik ben gaan rennen langs de slootkant, was zo bang dat ik in mijn rug zou worden geschoten. Ik heb een schietgebedje naar God gedaan om me te beschermen.’’

Man met pistool

De moeder van Luuk kreeg op 6 mei telefoon van haar zoon: ,,Hij belde mij vanaf de zorgboerderij: mam, mam, er loopt een man met een pistool. Luuk was op dat moment 12 jaar oud. Tro Tardi was altijd een veilige plek waar hij zichzelf mocht zijn. Veilig en zorgeloos, tot op dat moment. Om weg te komen uit de kantine, moest Luuk over de neergeschoten Ann-Sofie heen stappen. In de eerste weken na de schietpartij wilde Luuk niet gaan slapen. Omdat hij bij het ogen sluiten Ann-Sofie zag liggen.”

John S. is drie moorden en twee pogingen tot moord ten laste gelegd. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Dinsdag maakt de officier van justitie de strafeis bekend en volgt het pleidooi van de advocaat van de verdachte.

Het liveblog start onder de video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.