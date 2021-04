LIVE | Kabinet overlegt over versoepelingen; Frankrijk schort alle vluchten van en naar Brazilië op

CoronavirusEen deel van het demissionaire kabinet overlegt vanmiddag of het mogelijk is om eind april een begin te maken met een beoogd openingsplan, waaronder een heropening van terrassen. Via een petitie vragen ze een verbod op het festival. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.