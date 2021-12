LIVE | Kabinet steekt weer miljoenen in ‘coronabanen in de zorg', VS passeert grens van 800 duizend coronadoden

Het ziet ernaar uit dat we over de piek van de huidige coronagolf zijn, aldus demissionair premier Mark Rutte. Maar het verlengen van het maatregelenpakket is toch noodzakelijk, zegt hij op een coronapersconferentie. Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukt Rutte. Ook liggen de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld. Daarnaast zorgt de nieuwe coronavariant Omikron voor veel onzekerheid. ,,Daarover weten we nog veel dingen niet”, aldus Rutte. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.