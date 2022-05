LIVE | Kamerleden willen bevrijdingsfestivals gratis houden, meer dan 5000 ‘digitale’ bloemen gelegd

Zanger Duncan Laurence heeft op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch het officiële startschot gegeven voor alle Bevrijdingsfestivals in Nederland. Premier Rutte ontstak daarbij het Bevrijdingsvuur. En onder grote publieke belangstelling hebben in Wageningen 1300 veteranen meegelopen in het Bevrijdingsdefilé. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over Bevrijdingsdag.