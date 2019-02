LIVE | Klimaatspijbelaars reizen af naar Den Haag voor beter klimaat

Kijkers doneren massaal aan Myriam na uitzending Uitstel van Executie: ‘Echt geweldig’

8:30 De crowdfundingsactie in Heteren voor Myriam van de Lagemaat kent een goede start. De Heterense verloor in 2017 haar man door zelfmoord en raakte daardoor met haar drie dochters in grote financiële problemen.