LIVE | KNMI schaalt weerwaarschuwing af naar code geel, nog tot vanavond kans op zware windstoten

Uitstrooi­en of begraven? Kinderen worden het niet eens over bestemming as van ouders

Dat hun overleden vader en moeder gecremeerd wilden worden, daar zijn de tien kinderen het wel over eens. Maar wat daarna te doen met de as? Uitstrooien in een natuurgebied, zeggen drie van hen. Begraven in biologisch afbreekbare urnen, zeggen de andere zeven. De gemoederen lopen zo hoog op, dat de rechter er aan te pas moet komen.

28 januari