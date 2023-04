LIVE | Koningspaar dankbaar in ‘gigantisch druk’ Rotterdam, mensen trekken er massaal op uit

KONINGSDAGKoning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun bezoek in Rotterdam geëmotioneerd afgesloten. Prinses Alexia was niet aanwezig vanwege examens in Wales. In de loop van de middag wordt het steeds drukker op verschillende plekken, maar is het vrijwel overal nog beheersbaar. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.