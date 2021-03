LIVE | Kroegen Israël weer open na massale vaccinatie, ‘veelbelovende testresultaten virusremmer Merck’

Verdachte Posbank­moord op Alex Wiegmink opnieuw in cassatie tegen celstraf van 18 jaar

5 maart Souris R., die vorige week in hoger beroep is veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in 2003, gaat opnieuw in cassatie bij de Hoge Raad. Dit heeft zijn advocaat Wieteke Drummen gezegd.