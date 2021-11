LIVE | Kuipers: Bijna 2000 coronapatiënten in ziekenhuizen en piek nog niet in zicht

CORONAVIRUSVolgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is het aantal ziekenhuisopnamen ‘verzevenvoudigd’. Er liggen momenteel 1985 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen en ‘de piek is nog niet bereikt’, aldus Kuipers. De afgelopen 24 uur zijn er mogelijk 19.200 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het RIVM komt later vandaag met exacte cijfers. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Vorige berichten vind je hier.