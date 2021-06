LIVE | Londen stelt einde lockdown op 'Vrijheidsdag' uit om deltavariant

Slachtof­fer tuktuk-dra­ma is 20-jarige vrouw: ‘Dit wil je niet meemaken’

12 juni Bij het ongeval met een tuktuk, vrijdagavond op de Rijnbandijk in Kesteren, is een 20-jarige vrouw uit Lunteren omgekomen. De tuktuk raakte om nog onbekende reden van de dijk en belandde in een tuin.