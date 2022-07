LIVE | LTO wil niet praten met Johan Remkes: ‘Eenzijdige keuze vanuit kabinet gemaakt’

met poll & video Ophef over ‘pistoolge­baar’ naar PVV-raads­lid in asieldebat in Enschede

Op Twitter is een spraakmakende video online verschenen. Fractievoorzitter Hidde Heutink van PVV Enschede plaatste zojuist een Tweet met daarin beelden van het debat over asiel en immigratie. Tijdens zijn pleidooi over dit onderwerp maakte Linda Wissink van Volt een ‘schietgebaar’ naar Heutink.

5 juli