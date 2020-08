LIVE | Marengo-proces hervat, advocaten reageren op ‘Dubai-affaire’

video Dode en vier gewonden bij nachtelijk ongeval bij Markelo

10:03 In het Overijsselse Markelo is in de nacht van woensdag op donderdag een auto met vijf inzittenden tegen een boom gereden. Daarbij is een persoon overleden en zijn de vier andere inzittenden gewond geraakt. Volgens de politie is een van die gewonden er ernstig aan toe.