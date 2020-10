LIVE | Mbo-scholen ‘zakken door het ijs’, Duitsland meldt 8686 nieuwe besmettingen

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Het houden van afstand blijkt bij praktijkvakken lastig. ,,Het hart van het mbo is het praktijkonderwijs’’, zegt MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin. ,,Daarom is het zo wrang dat we 30 procent fysiek onderwijs kunnen geven.’’ Digitaal thuisonderwijs is feitelijk niet geschikt. Het aantal positieve tests in Nederland stijgt mogelijk vandaag tot boven de 300.000. Als de cijfers niet omlaag gaan, komen strengere maatregelen in zicht. Ook vandaag houden we je in ons live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.