LIVE | Meer dan 1000 coronapatiënten: hoogste aantal sinds 5 juni, ook R-getal stijgt

CORONAVIRUSVoor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal houden nu 1021 Covid-patiënten een ziekenhuisbed bezet. Donderdag waren dat er nog 944. Het aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen neemt de afgelopen dagen snel toe. Een week geleden lagen er nog minder dan 700 coronapatiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen.Het vorige liveblog kunt u hier teruglezen.