LIVE | Meer delen van Nederland worden oranje op Europese coronakaart

CORONAVIRUSBij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2824 positieve coronatesten gemeld en dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 212 coronapatiënten, veertien meer dan gisteren. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.