LIVE | Meeste Nederlanders geven coronaspaargeld nog niet uit, babyboom in Duitsland

coronavirusHet adviescomité van experts dat de Britse overheid adviseert op het gebied van vaccinaties zal de regering aanraden om kinderen in het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog niet in te enten tegen het coronavirus. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de mogelijke risico's, menen ze. En de al dertig jaar vermiste Vlaamse Nathalie Geijsbregts heeft tot afschuw van haar familie een oproep voor vaccinatie ontvangen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.