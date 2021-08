LIVE | Meeste positieve coronatesten in bijna twee weken, 212 patiënten op ic

RECONSTRUCTIE Van gruwelijke vondst tot bizarre bekentenis: de 'koffer­moord' van 28 juli tot nu

14 augustus Een bizarre bekentenis, een gruwelijke vondst en een groot onderzoek dat zich verspreidt over meerdere plaatsen. De ‘koffermoord’ houdt Zwijndrecht, Dordrecht én Rotterdam al meer dan twee weken in zijn greep. Het slachtoffer is inmiddels begraven, maar het onderzoek is nog in volle gang. Een reconstructie van dag tot dag.