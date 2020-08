LIVE | Mexico nu derde land met meeste doden, tientallen jongeren besmet op zomerkamp VS

coronacrisisBij drie Amsterdamse horecagelegenheden zijn deze week coronabesmettingen geconstateerd, meldt de stad. De besmettingen zijn in beeld gekomen tijdens het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. Er is besloten de horecazaken bij naam te noemen, zodat recente bezoekers geïnformeerd zijn. Het gaat om In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam. In dit blog lees je de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.