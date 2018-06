LIVE: Michael P: ‘Alleen ik ben verantwoordelijk voor Annes dood’

Op een computer van Michael P. heeft de politie zoektermen gevonden over moord en zelfmoord, waar zowel voor als ná de dood van Anne Faber naar gezocht is. P. zei zojuist in de rechtbank dat hij maar een deel van die zoektermen zelf heeft ingevoerd.

Op de computer werden zoektermen gevonden als ‘hoe vermoord ik mijn vriendin’, ‘dead peoples pictures’ en ‘killing a human’. Ook is na de moord op Anne Faber gezocht naar informatie over de Coöperatie Laatste Wil. ,,Ik heb met zelfmoordgedachten gespeeld, ja. Soms nu nog.’’

Michael P. zei vanochtend in de rechtbank van Utrecht de volledige verantwoordelijkheid voor de dood van Anne Faber op zich te nemen. Hij weet zijn gruwelijke daad ook aan zijn verslaving en het feit dat Anne Faber zich hevig verzette, maar de schuld ligt volledig bij hem. ,,Ik ben fout geweest, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij mij.’’

Quote Ik word rustig van ritalin en voel me er lekker door. Bij vier of vijf word je er paranoia van Michael P. De 28-jarige Michael P. zei dit na vragen van rechtbankvoorzitter Stephan van Lieshout. ,,Het lijkt wel of u alleen maar reageerde op acties van Anne, alsof u de schuld bij de ander neerlegt. ,,Nee, ik ben volledig fout, ik heb een probleem.’’



P. vertelde vanmorgen dat hij helemaal niet van plan was geweest Anne te verkrachten of te doden, maar dat hij getriggerd werd door de inname van grote hoeveelheden ritalin en haar reacties. ,,Ze zei: ‘Je gaat me verkrachten hè?’ Toen knapte er iets bij mij. Er zit nog steeds woede in mij om die eerdere verkrachtingen.’’

Voorbedachte rade

Het Openbaar Ministerie verwijt Michael P. dat hij Anne Faber met voorbedachten rade verkracht en vermoord heeft. Dat ontkent hij. Op de gewraakte dag stond Michael P. vroeg op, om kwart voor zeven. Waarom weet hij niet meer precies. ,,Dat doe ik wel vaker, om te gaan werken bijvoorbeeld.’’

P. nam deze ochtend echter een grote hoeveelheid ritalin, een verslavend ADHD-medicijn. Hij sloeg de pillen stuk, vergruisde ze en snoof ze op. Volgens de rechter werken de pillen bij P. libidoverhogend. ,,Ik vind het relaxend, ik word er rustig en van en voel me er lekker door. Bij vier of vijf word je er paranoia van’’, zei hij. De rechter houdt hem voor dat hij er die dag wel tien heeft genomen. ,,Dat is wat de verslaving met je doet.’’

Hij zegt zelf die dag alleen naar de Action in Zeist te zijn geweest. Een getuige zag hem die ochtend in Zeewolde. Dat zou kunnen betekenen dat hij toen al voorbereidingen pleegde voor zijn daad. P. ontkent dat hij daar die dag geweest is

’s Avonds wilde P. sloopwerk gaan verrichten in een oude keuken op het terrein van Aventurijn. Zijn vriendin, die ook bij Aventurijn woont en inmiddels een kind van P. heeft, wil niet dat hij dat doet. Waarom is niet duidelijk, maar het bracht P. er naar eigen zeggen toe om gereedschap daarvoor in het bos te verstoppen. Daar stuitte hij op Anne.

Botsing

Volgens Micheal P. botsten ze op elkaar. Hij hielp haar overeind, vroeg hoe het met haar ging, en realiseerde zich opeens dat zijn scooter niet verzekerd was. ‘Zullen we het hier maar bij laten?’, zou hij gezegd hebben. Maar Anne wilde de politie bellen, zegt hij. Daarom nam hij haar mee het bos in. Ze stribbelde tegen en vroeg of hij haar ging verkrachten. Toen ging het gruwelijk mis.

P. verkrachtte Anne inderdaad, zei hij in de rechtbank. Daarna ontstond een worsteling en ontfutselde Anne hem het mes dat hij bij zich had. Ze stak hem twee keer in zijn handen, waardoor hij bloedde als een rund. Michael P. overmeesterde Anne weer, bond haar handen vast met tiewraps en zette haar achter op zijn scooter. Hij tilde haar bij de vliegbasis Soesterberg over een hek, waar hij haar achter wilde laten.

De rechters vroegen zich hardop af hoe hij dat gedaan heeft met zijn zwaar bloedende handen. ,,Op de kleren van Anne is geen bloed gevonden, hoe kan dat’’, vroeg een van de rechters. ,,Geen idee, misschien er door de regen afgespoeld.’’

Schreeuwen

Op dat moment begon Anne te schreeuwen, naar iemand die voorbijfietste. P. zei dat ‘ze haar bek moest houden’, omdat hij bang was betrapt te worden. Hij haalde het mes langs haar keel om haar bang te maken. P. zag geen bloed, maar voelde het wel warm over hem heen stromen.

Na de moord nam hij haar spullen mee, om ze op verschillende plekken weg te gooien. ,,Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik ben ze hier en daar weg gaan gooien.’’

Op de dag na de moord kocht P. chloor, om sporen te verwijderen. Vervolgens, zegt P., ging hij naar Spakenburg, waar zijn moeder woont. Met haar auto reed hij naar Zeewolde, om te kijken of hij Annes lichaam daar kon begraven. Daarna reed hij terug naar Den Dolder, waar hij het lichaam opgroef, naar Zeewolde bracht en daar opnieuw begroef. Voordat hij haar daar begroef, maakte hij haar met chloor schoon. Zo wilde hij sporen uitwissen. Dat zag hij bij het tv-programma CSI.

Zoekopdrachten

Voor en na de moord werden op de computers van P., die in beslag werden genomen, zoekopdrachten gedaan naar moord en hoe DNA te verwijderen. P. ontkent in eerste instantie dat hij een deel van die zoekopdrachten heeft gedaan. Later geeft hij toch toe op zoek te zijn geweest naar manieren om zelfmoord te plegen. Ook wilde hij weten hoe lang DNA ‘goed’ blijft. Ook nu heeft hij nog gedachten over zelfmoord. Daar krijgt hij medicatie voor.

De rechtbankvoorzitter wil nog weten hoe Michael P. zich voelde na zijn daad. In de rechtbank lijkt hij vrij emotieloos. ,,Het is verschrikkelijk. Je bent bang om gepakt te worden, je denkt aan de familie. Maar ik heb het gedaan.’’ In de eerste dagen na zijn aanhouding zweeg P. bij de politie: ,,Ik was boos omdat ik zo hardhandig gearresteerd ben.’’ Na drie dagen bekende Michael P. ,,Mijn geweten begon op te spelen. Ik kon het niet langer maken tegenover de familie van Anne om te blijven zwijgen. Als ik naar mijn handen keek, zag ik de handen van een moordenaar.’’

Geobsedeerd

Volgens jeugdvrienden en bekenden is Michael P. altijd al geobsedeerd geweest door vrouwen, verkrachting en moord. Hij zei weleens dat hij zijn ex-vriendin aan een ketting achter zijn auto aan wilde sleuren, net zolang tot je alleen nog maar het geratel van de ketting zou horen. Hij reed met zijn auto achter meisjes op de fiets aan en zei dan tegen vrienden: ,,Zullen we die verkrachten?’’'

Als hij ruzie had met zijn zus, rende hij met een mes achter haar aan. Hij was bijna altijd agressief, zegt een vriend. ,,Verder kon je er geen fatsoenlijk woord mee wisselen. Hij was vrij dom.’’

Quote Uw hand bloedde als een rund, maar op Anne was geen enkel bloedspoor te vinden. Hoe kan dat? Rechter P. geeft in de rechtbank aan mishandeld te zijn bij zijn aanhouding. Hij deed dan ook aangifte, maar die werd geseponeerd. Volgens P. kreeg hij knietjes, werd zijn rechterarm omgedraaid en werd hij in zijn kruis gegrepen. Later raakte hij betrokken bij een vechtpartij met drie medewerkers in het Pieter Baan Centrum, toen hij werd aangesproken omdat hij te lang belde. Daar liep hij zelf een gebroken middenhandsbeentje op. Na die vechtpartij viel hij in de isoleercel nog twee medewerkers aan. ,,Ik maak je kapot, vuile kankerhond!’’ riep hij in de isoleercel. Daar bleef hij nog ruim een week. Ook schreef hij met bloed teksten op de muur.