LIVE | Minder dan 250 coronapatiënten op ic-afdelingen, commerciële testers helpen GGD's

CORONAVIRUSNa een aantal van lichte stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag weer iets gedaald. Er liggen minder dan 250 mensen met coronaklachten op de ic’s. De GGD’s krijgen vanaf vandaag hulp van commerciële testbedrijven. Tegen het einde van de week kunnen zij zo’n 50.000 testen per dag uitvoeren. De GGD's zelf zitten met zo’n 150.000 testen per dag aan hun maximale capaciteit. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.