LIVE | Minister vraagt nachthoreca af te zien van actie, Frankrijk schrapt mondkapjesplicht deels

CoronavirusMinister van Justitie Dilan Yeşilgöz vraagt de nachthoreca, in het licht van de komende versoepelingen, af te zien van de geplande protestacties. De politie treedt van vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als de nachthoreca besluit om de deuren te openen. De actie ‘De Nacht staat op’ is een protest tegen de coronamaatregelen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.