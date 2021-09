LIVE | Nalaten controle coronapas niet direct bestraft, EU en VS slaan handen ineen bij vaccinaties

WHO: Jaarlijks 7 miljoen doden door luchtver­vui­ling, Longfonds slaat alarm

16:43 Jaarlijks sterven zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Het is daardoor een van de ernstigste bedreigingen van de menselijke gezondheid door het milieu, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO scherpt daarom de richtlijnen aan voor luchtkwaliteit, voor het eerst sinds 2005.