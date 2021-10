LIVE | Nederland kleurt roder op Europese kaart, gevreesde herfstgolf in België blijft uit

CoronavirusDe verwachte ‘najaarsstijging’ lijkt te zijn ingezet. Het aantal nieuwe besmettingen is afgelopen etmaal explosief gestegen naar 3746, het hoogste aantal sinds 29 juli. Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vijfde dag op rij toegenomen. De afgelopen 24 uur liep het op tot 524. De stand van de coronapandemie in Nederland is zorgelijk. Heel ons land staat in een nieuw waarschuwingssysteem van de overheid op dat risiconiveau. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.