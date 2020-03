LIVE | Nederlandse besmettingen naar 18, dodental Italië opgelopen tot 52

coronavirusHet RIVM meldt dat het aantal coronabesmettingen in ons land is opgelopen tot 18. De verwachting is dat het dit er nog meer gaan worden. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft ondertussen een opnamestop voor de IC afgekondigd na een positieve coronatest. Volg alles in ons liveblog. Let op: dit is een nieuw liveblog. Eerdere gebeurtenissen rondom het coronavirus lees je hier terug.