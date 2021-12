LIVE | ‘Nederlandse mondkapjes voor spotprijs naar buitenland’, Van Ranst doneert geld Engel

Acute nood in asielop­vang: kabinet wil dit jaar 2000 extra bedden afdwingen

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaat verdergaande maatregelen nemen om in december nog zeker tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Anders ontstaat er een situatie waarbij asielzoekers niet langer kunnen worden opgevangen. En dat is onaanvaardbaar, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer

10 december