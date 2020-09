LIVE | Negatieve Covid-test niet meer nodig in Griekenland, vandaag weer persconferentie

Gezinsdra­ma in Rotterdam-Noord: moeder van drie kinderen dood en vader aangehou­den

29 augustus In een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam-Noord heeft zich een drama afgespeeld. Agenten troffen rond het middaguur een dode vrouw (36) aan, die vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De Rotterdamse was moeder van drie jonge meisjes van 3, 5 en 7 jaar.