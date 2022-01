LIVE | Nieuw weekrecord: 242.961 positieve coronatests, aantal ziekenhuisopnames blijft dalen



CORONAVIRUSMet bijna een kwart miljoen positieve tests kent Nederland een nieuw weekrecord. Tegelijkertijd blijft het aantal ziekenhuisopnames dalen in de afgelopen dagen. Ook is er vooruitgang te melden in de planbare zorg die steeds meer weer geleverd kan worden. Verder is de helft van de ouders niet van plan om hun kinderen (5-11 jaar) in te laten enten. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.