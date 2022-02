LIVE | Nog 168 patiënten met corona op ic's, iets meer nieuwe coronagevallen

Deze Zierikzee­se heet Eunice Storm en ze vindt storm ‘verschrik­ke­lijk’

Eunice Storm bestaat écht. Ze is 18 en ze woont in Zierikzee. Op deze onstuimige vrijdag wordt ze bedolven onder berichtjes en flauwe opmerkingen. Ze kan er hard om lachen. ,,Maar de storm vind ik echt verschrikkelijk. Want als mijn haar niet goed zit, is m’n hele dag verpest.”

