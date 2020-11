LIVE | NS haalt treinen uit de dienstregeling wegens forse terugloop passagiers

Is de man die aanslag plande op Gay Pride geradicali­seerd of gestoord?

6 november De 31-jarige man die mogelijk plannen zou hebben gehad voor een aanslag op de Gay Pride, wordt momenteel onderworpen aan een persoonlijkheidsonderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft ook een theologisch deskundige ingeschakeld om zich in de drijfveren van de de man te verdiepen. De centrale vraag in de strafzaak tegen hem is: is hij geradicaliseerd of gestoord?