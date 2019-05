LIVE | OM wil alle verdachten van plan aanslag naar Pieter Baan Centrum sturen

LIVE TWITTERHet Openbaar Ministerie wil dat alle zes verdachten die afgelopen najaar werden opgepakt omdat ze een grote aanslag in Nederland zouden voorbereiden, psychologisch onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. De verdachten weigeren dat, in ieder geval als dat onderzoek op hen als groep wordt gedaan. Volg de tussentijdse zitting live via verslaggever Cyril Rosman. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te vinden.

Bij de vorige zitting in april bleek dat de zes verdachten, allemaal afkomstig uit de regio Arnhem, niet meewerkten met het onderzoek: ze weigeren de inlogcodes van hun telefoons af te geven en hebben nog nauwelijks verklaringen afgelegd. ,,Daardoor moeten we op een andere manier toegang krijgen en duurt het onderzoek langer”, stelde het OM toen.

Vanochtend bleek ook dat ze weinig zin hebben in een psychologisch onderzoek. Justitie wil eigenlijk dat ze alle zes worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, mogelijk zelfs als groep. ,,We vinden dat onderzoek nodig om het recidive vast te kunnen stellen, we willen weten hoe groot de kans is dat ze weer in de fout gaan", aldus officier van justitie Ferry van Veghel.

Verdachte Shevan A. heeft daar geen trek in. ,,Hij ziet daar vreselijk tegen op. Hij is zelf pedagoog en weet wat voor invloed zo’n onderzoek op je heeft. Hij weet van zichzelf ook dat hij geen stoornis heft, het gaat goed met hem", aldus zijn advocate Tamara Buruma. A. was in september niet bij de wapentraining die vier andere verdachten kregen in een vakantiehuisje. Hij werd dan ook niet daar opgepakt, maar in een park in Arnhem.

Hoofdverdachte Hardi N., die vandaag voor het eerst bij een zitting aanwezig was, wil, als het echt moet, wel naar het PBC. ,,Maar hij wil per se niet als groep worden onderzocht", zegt zijn advocaat Serge Weening.

Justitie vraagt zich vooral af ‘waar de verdachten dan bang voor zijn'? ,,Voor wat de behandelaars dan zullen zien?”

Eind september werden tijdens een grote politieactie zeven verdachten opgepakt: vier in een gehuurd busje bij een vakantiepark in Weert, drie anderen in Arnhem en omgeving. Ook in de regio Rotterdam, waar enkele verdachten sinds kort woonden, werden huiszoekingen gedaan.

Een van de verdachten kwam vrij snel weer vrij, de andere zes moeten zich verantwoorden voor wat een voor Nederland ongekend groot aanslagplot lijkt. Volgens justitie maakte de groep plannen om een grote aanslag te plegen op een evenement in Nederland; ze wilden dat doen met kalasjnikovs en bomgordels. Tegelijkertijd wilden ze op een andere plek een autobom laten ontploffen.

Infiltratie

Al snel na de aanhouding bleek dat de groep rond hoofdverdachte Hardi N. (34) in een val van de politie was getrapt. Geheime dienst AIVD tipte in het voorjaar van 2018 de politie dat N. een aanslag wilde gaan plegen. De politie zette een infiltratie-operatie op, waarvan zelfs de advocaten van de verdachten zeggen dat die ‘goed in elkaar zat’. De val klapte eind september dicht.

Vier verdachten kregen in een vakantiehuisje bij Weert wapens en bomgordels van een wapenhandelaar overhandigd. Toen ze het vakantiepark verlieten, werden ze gearresteerd. De wapenhandelaar en een contactpersoon bleken politie-infiltranten, de wapens onklaar gemaakt. Het vakantiehuisje was volgehangen met microfoons en camera’s: op de beelden is te zien hoe de verdachten de bomvesten omhangen en de geweren vasthouden. Ook woningen, wagens en telefoons van de verdachten werden al een tijd afgeluisterd.