LIVE | Omikronvariant al in zeker 16 Amerikaanse staten aangetroffen

CoronavirusDe nieuwe omikronvariant van het coronavirus is inmiddels in ongeveer een derde van alle Amerikaanse staten aangetroffen. Bij veel van de besmettingen gaat het om mensen die volledig zijn gevaccineerd. Zij hebben slechts milde symptomen. In het Duitse Schüttorf moest in de nacht van zaterdag op zondag een discotheek op last van de autoriteiten dicht, nadat was gebleken dat de regels niet werden nageleefd. Onder de 2000 bezoekers waren zo’n 1400 Nederlanders. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.