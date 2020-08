LIVE | Onderzoek: ‘Nederlander met mondkapje wordt niet opeens onvoorzichtig’

CoronavirusWie een mondkapje draagt, waant zich niet opeens zo veilig dat hij minder afstand houdt. Niet het mondkapje, maar drukte maakt dat we geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar houden, zeggen deskundigen tegen de Volkskrant. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.