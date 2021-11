LIVE | Onderzoek: Patiënt nul toch op markt Wuhan, VK rouwt om overlijden ‘medische krachtpatser’

Leerling (4) overlijdt bij ernstig verkeerson­ge­luk: hoe ga je daar als school mee om?

Een vierjarig jongetje overleed afgelopen weekend bij een ernstig ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Hij was een leerling van basisschool De Saffier in Zoetermeer. Hoe geef je als school zo'n drama een plekje? Dat is niet eenvoudig.

17 november