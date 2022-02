LIVE | Onderzoeksraad komt met eerste 'bijzondere' rapport over aanpak coronacrisis

Op sterfbed wilde Marjolein afscheids­brief van moeder krijgen, maar was te laat: ‘Voelde me zó alleen’

Marjolein Wevers (43) was nog jong toen haar moeder plotseling ziek werd en doodging. Op haar sterfbed vroeg ze haar moeder een brief achter te laten, zodat ze die kon lezen als ze ’m nodig had, wanneer ze haar nodig had. Maar het was te laat. Nu probeert ze anderen te inspireren dit wél te doen. En op tijd. ,,Ik voelde me heel alleen.’’

