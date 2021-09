LIVE | Ongevaccineerde Bolsonaro niet welkom in restaurants NY, protest in Melbourne na sluiten bouwplaatsen

Uit sloot getrokken jongen verdwijnt spoorloos; politie en brandweer zoeken uren naar tiener (17)

20 september Hulpdiensten in de Hoeksche Waard zijn in de nacht van zaterdag op zondag massaal uitgerukt vanwege de vermissing van een 17-jarige jongen. Daarbij zette de brandweer een drone-team in. Na uren zoeken werd de tiener teruggevonden. Hij had weliswaar flink koud, maar was ongedeerd.