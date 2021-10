LIVE | Ook Limburgse ziekenhuizen schalen zorg deels af, coronavaccins bereiken Antarctica

Els (75) zit in de hoek van ‘weigerach­ti­ge vaccinatie-stumperds’ en daarom schreef ze de krant een boze brief

Als haar man lekker naar binnen mag, moet zij buiten op het terras wachten. Els van Zwieten (75) uit Zierikzee is voor de coronapas een ongevaccineerde. Ze schreef een brief naar de krant. Want ze zit in de hoek van de weigerachtige stumperds, zo voelt ze dat. En bedankt!

27 oktober