LIVE | Oostenrijks rapport over coronabrandhaard Ischgl, Rode Kruis start actie voor voedselhulp

CORONAVIRUSEen onafhankelijke commissie presenteert vandaag in Oostenrijk een rapport over de Tiroolse coronabrandhaard Ischgl en hoe de autoriteiten daar omgingen met het virus. Duizenden wintersporters raakten er besmet en namen het virus mee naar huis. De overheid greep pas laat in. Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.