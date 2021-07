LIVE | Overheid hield rekening met vrijlaten gevangenen om virus, deltavariant nu wereldwijd dominant

CoronavirusDe deltavariant van het coronavirus is nu ook in de Verenigde Staten en daarmee wereldwijd dominant. De virusmutatie zorgt voor een toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen in de VS. Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft ook stijgen. Voor de tweede opeenvolgende dag werden gisteren ruim 11.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Het reproductiegetal staat nu op 2,91. Het hoogste niveau ooit. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.