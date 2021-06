LIVE | Per 26 juni weer ouders bij diploma-uitreiking en schoolmusical, boetes van 350 euro voor schenden quarantaine

VIDEO Verslagen­heid enorm om overlijden meisje (8) na ongeluk op recreatie­plas

18 juni Het 8-jarige meisje dat woensdagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeluk bij een speelkussen in een recreatieplas in Kapel-Avezaath, is overleden. De school in Tiel waar het meisje op zat, heeft alle leerlingen naar huis gestuurd.