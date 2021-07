LIVE | Peter R. de Vries vecht voor zijn leven: drie arrestaties, mogelijke schutter opgepakt

Doodzieke Gert-Jan per ambulance naar rechtbank: ‘UWV houdt vol dat herstel mogelijk is’

6 juli Hij kan niets meer, ligt permanent in bed. Elke prikkel doet pijn of kost energie. De brandstof is op. Perspectief is er niet. Maar de instanties denken dat Gert-Jan van Duren (58) wel weer aan het werk komt. Morgen gaat de doodzieke Almeloër per Wensambulance naar de rechtbank. En volgt hij liggend het juridische gevecht voor volledige afkeuring.