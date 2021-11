LIVE | Pfizer: Coronapil beschermt 89 procent tegen opname en overlijden na besmetting

Dode bij drama in Zeeland: busje stort neer op binnen­vaart­schip

Een busje is vanmorgen in Terneuzen van de kade afgereden en op een binnenvaartschip terechtgekomen. Het busje wordt met een touw boven water gehouden. Een van de passagiers is overleden, vijf andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

