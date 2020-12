LIVE | Pfizer en Moderna testen vaccin uit op gemuteerd virus, Duitsland breidt inreisverbod VK uit

Nieuw in de wijk, buren boos: ‘Welkom, maar haal die kermisach­ti­ge verlich­ting weg’

19 december Ze wonen er nog maar net, hangen kerstverlichting op en maken daarna als vanzelf kennis met de buren. Een stel in Hoogeveen kreeg een briefje in de bus van een buurtgenoot met de oproep om de ‘kerstonterende en kermisachtige’ verlichting te verwijderen. Want: past niet in de respectabele wijk.