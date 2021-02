LIVE | Politie maakt einde aan illegale feestjes, GGD stopt tijdelijk met coronablaastest

Brandweer inspec­teert ingestorte loods Duiven, personeels­le­den naar huis gestuurd

11 februari Het dak van de loods van pakketvervoerder TNT op een industrieterrein in Duiven is donderdagochtend tegen 09.45 uur ingestort. Vermoedelijk is het zware gewicht van de sneeuw op het dak de oorzaak. Even bestond de vrees dat er nog mensen binnen waren, maar kort voor 10.30 uur werd vastgesteld dat dat niet zo is.