LIVE | Politie stopt betogers onderweg van Malieveld naar Tweede Kamer, geen ongeregeldheden

De gemeente Den Haag wil het boerenprotest toch niet bij de Tweede Kamer , omdat het geschat aantal deelnemers te groot is. De stad wil boeren nu naar het nabijgelegen Malieveld leiden. Eerder stelde Den Haag al een noodbevel in om tractoren te weren.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei even voor 10.30 uur dat er nog geen contact is gelegd met de organisatie achter het protest. Wel is 'kennisgenomen' van de protestlocatie die via het Telegramaccount van Convoy Nederland is verspreid; het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. De politie is hier aanwezig en spreekt ook actief mensen aan.