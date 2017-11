Live: Politie verbiedt demonstratie Zwarte Piet in Dokkum

Veel politie in Dokkum bij voorbereidingen intocht Sint

10:19 Sinterklaas komt vandaag om 12 uur aan in Dokkum en de eerste kinderen zijn al gesignaleerd. Ook politie en beveiliging is in grote aantallen aanwezig. Mensen die voorbij komen, moeten zich identificeren. Volg alle ontwikkelingen van de Sint hier live.