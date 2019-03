LIVE | Problemen bij stembureaus, minister vergeet paspoort

Provincia­le wegen in Gelderland en Brabant tellen de meeste verkeersdo­den

9:39 De provinciale wegen in Gelderland zijn het gevaarlijkst als je het aantal verkeersdoden telt over een periode van zo’n tien jaar. Het zijn lijstjes waar de provincie weinig mee kan, zegt Petra Borsboom van de provincie Gelderland. Voor de ANWB is het een reden provincies op te roepen werk te maken van ‘vergevingsgezinde wegen’.