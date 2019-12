LIVE: Proces tegen Taghi vertraagd door massale belangstelling, zware beveiliging rond rechtbank

Het is de eerste openbare zitting in het proces tegen Taghi sinds de moord op Wiersum en daarom is de pers in groten getale aanwezig. De zitting zou eigenlijk om 9.00 uur beginnen, maar is vertraagd vanwege die grote belangstelling.



Vorige week werd bekend dat de enig overgebleven advocaat van kroongetuige Nabil B. de verdediging heeft neergelegd, en dat de nieuwe advocaten die hem bijstaan anoniem blijven. Een voor Nederland unieke situatie. Hoe dat zal gaan moet vandaag duidelijk worden.



Het Marengo-proces draait om vier moorden en acht pogingen tot moord. De hoofdverdachten zijn Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, die beiden voortvluchtig zijn. In totaal gaat het om 17 verdachten, inclusief kroongetuige Nabil B.



Rond de rechtbank op Schiphol zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zwaargewapende agenten van de Marechaussee staan op iedere hoek van de rechtbank. De officieren van justitie en rechters zijn met beveiligd vervoer de rechtbank ingeleid. Journalisten mogen het proces alleen vanuit een perskamer volgen en zijn niet welkom in de zittingszaal. Ook heeft de rechtbank gevraagd de namen van de rechters en de officieren uit veiligheidsoverwegingen niet te publiceren.