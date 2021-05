LIVE | Protestantse Kerk: Speciale diensten voor gevaccineerden, VK zette 50 miljoen coronaprikken

Naaktren­ner zet boel op stelten in Leeuwarden

2 mei Een 22-jarige man uit Groningen die gistermiddag naakt over straat in Leeuwarden rende en mensen lastigviel, is aangehouden, meldt de politie. De man sprong onder meer in de grachten en klom in een varende sloep met twee voor hem onbekende dames.