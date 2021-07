LIVE | Radiohost die vaccin afraadde met corona op ic, Brazilianen blijven protesteren tegen regeringsbeleid

coronavirusEen conservatieve Amerikaanse radiopresentator die zijn jongere luisteraars adviseerde zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, is na een besmetting met het virus in het ziekenhuis beland. De 61-jarige Phil Valentine uit Tennessee lag in kritieke toestand op de intensive care. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.